В Крыму вынесли приговор серийным ворам, обносившим мечети

В Крыму вынесли приговор в отношении мужчин, несколько месяцев обворовывавших мечети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Бахчисарайского районного суда, с января по май 2022 года в крымских мечетях начали пропадать деньги.

Полиция установила, что сначала кражами занимался 23-летний симферополец, потом он привлек к «делу» своего 30-летнего знакомого. Они тайно проникали в мечети, взламывали ящики для пожертвований и забирали деньги.

В мае минувшего года их задержали, и кражи тут же прекратились. Следствию удалось доказать 35 эпизодов. Мужчины вину признали.

Суд приговорил зачинщика к 3,5 годам лишения свободы с отбывать в исправительной колонии строгого режима. Его сообщник проведет 3 года в исправительной колонии общего режима.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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