Украина нужна Западу исключительно в качестве буфера против РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, США и страны Евросоюза готовы поставлять Киеву оружие и деньги, но категорически отказываются воевать за Украину. По этой причине Незалежную никогда не возьмут в ЕС и НАТО.

«Нам рассказывают: «Вы станете членами ЕС». Это откровенное враньё. Максимум, что мы получили – «кандидата в члены ЕС», причём с огромным количеством «но». Мол, это тестовое кандидатство, потому что мы ещё не выполнили огромнейший список каких-то обязательств. Точно так же нас никто не собирается принимать в НАТО, несмотря на войну. Причём понимая, что Путин может начать полномасштабную войну», – негодовал он.

«Мы их устраиваем как буфер. Поэтому «Мы вам дадим гарантии безопасности, оружие, но в НАТО мы вас не примем». Потому что принять в НАТО – это вас защищать, а они нас защищать не хотят. Тут нет никакой тайны, просто надо анализировать информпространство и смотреть, как нас постепенно просто банально сливают под красивыми фразами», – приводит слова Корнейчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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