В Киеве обеспокоились: Отход из Бахмута обернётся огромным котлом для ВСУ

Первоочередная цель ВС РФ на восточном фронте – полностью освободить из-под контроля Киева водоканал Северский Донец-Донбасс, протяжённостью 490 километров от Славянска до Донецка и дальше на юг.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, последовательно решая эту задачу, российские войска неизбежно берут в кольцо укранскую армию в районе Северска, которая окажется отрезанной от основных сил.

«Сейчас после года войны цель Путина – это не захват Луганской и Донецкой области, а цель в том, чтобы захватить стратегически нужный ему водоканал Северский Донец-Донбасс. Поскольку Бахмут и рядом расположенный Часов Яр – это, по сути, часть этого водоканала, возникает вопрос. Если мы отойдём от Бахмута, куда пойдёт Путин? Пойдёт ли его армия биться и пытаться взять Константиновку?

Или они развернутся на север области и пойдут вверх вдоль водоканала захватывать его дальше, к началу водоканала, который находится недалеко от Славянска в Райгородке? Если они пойдут туда, то там получается закрывается котёл с нашей армией, которая в Северске находится. Мы должны сразу отходить, и ещё часть области мы оставляем», – приводит слова Корнейчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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