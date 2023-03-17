Пентагон изменил маршруты движения беспилотников над черным морем

Пентагон изменил маршруты движения стратегических беспилотников Global Hawk после того, как БПЛА Reaper упал в Черное море. Об этом пишет РИА Новости, проанализировав данные портала Flightradar24.

Как уже сообщал «Новый День», утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обнаружен БПЛА MQ-9, летевший в направлении государственной границы Российской Федерации.

В какой-то момент БПЛА потерял высоту и упал в море. Российские военные обнаружили аппарат на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850-900 метров. Сейчас решается вопрос об его подъеме.

Между тем, в США задались вопросом целесообразности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Черного моря. Но, пока идет анализ, решили в Пентагоне, беспилотники продолжают летать над Черным морем.

Правда, они изменили маршруты.

Согласно информации портала Flightradar24, сегодня перед тем, как зайти в воздушное пространство над Черным морем, беспилотник некоторое время барражирование над восточной частью Румынии. Ранее эти аппараты подобных маневров не совершали, отмечает РИА Новости. Затем дрон отправился к Черному морю.

До сих пор беспилотники дежурили в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма – иногда до 24 часов в сутки. Однако сегодня расстояние от линии маршрута до самой южной точки Крыма заметно увеличилось – примерно в 1,5 раза: если раньше они летали в 80 -100 км от побережья, то сегодня – в 150 км.

Изменился и основной район барражирования над Черным морем: сегодня беспилотник сместился существенно восточнее Южного берега Крыма – к Новороссийску и Сочи.

Симферополь, Олег Яковенко

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