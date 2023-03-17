По Крымскому мосту разрешат ездить грузовикам, но не всем

По Крымскому мосту разрешат ездить грузовикам. Вопрос обсуждался сегодня на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя при президенте РФ.

Как уже сообщал «Новый День», запрет на движение автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту ввели после теракта 8 октября. Дальнобойщикам рекомендовали выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня сообщил, что по Крымскому мосту разрешат движение малотоннажных грузовиков и фур без груза.

«Буквально вчера мы с коллегами из силового блока поговорили по Крымскому мосту. Посоветовались, если вы одобрите, наверное, начнем пускать уже небольшие машины грузовики типа «ГАЗелей», – обратился он к Владимиру Путину. – Досмотровые мероприятия позволяют это сделать. Порожние грузовые машины тоже будем пускать, тем самым разгрузив трассу, которая идет на Ростов».

Хуснуллин добавил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется завершить раньше запланированных сроков.

Керчь, Олег Яковенко

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