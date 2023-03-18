Президент России Владимир Путин прибыл в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на полуострове отмечают 9 годовщину воссоединения с Россией. 18 марта 2014 года, через 2 дня после общекрымского референдума, президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении полуострова в состав России.

К годовщине этого события в Севастополе приурочили открытие детской школы искусств в Херсонесе. Президенту об этом собирались сообщить по спецсвязи. Но Путин приехал сам.

«Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь» – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический», – рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь, Олег Яковенко

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