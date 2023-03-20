В Крыму пьяный водитель сбил пять человек

В Нижнегорском районе Крыма нетрезвый водитель сбил 5 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, ДТП произошло вечером в селе Емельяновка. Семья из пяти человек шла по обочине дороги улицы Центральной, когда в нее врезался ВАЗ-2107. Меньше всего пострадал мужчина – он получил легкие травмы, женщина находится в состоянии средней тяжести, а вот трое детей получили тяжелые травмы, двум из них необходима операция, уточнили в минздраве РК .

Водителя задержали: 54-летний мужчина был пьян. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Симферополь, Олег Яковенко

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