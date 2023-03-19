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Воскресенье, 19 марта 2023, 23:04 мск

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«Не украинский герой» – в Киеве переименуют площадь Льва Толстого

Киев. площадь Льва Толстого. Фото: УНИАН

Депутаты киевского горсовета на ближайшем пленарном заседании проголосуют за переменование площади Льва Толстого.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Площади будет присвоено имя «украинских героев».

По информации киевской горадминистрации, за новое название в приложении «Киев Цифровой» проголосовали уже более 20 тысяч человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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