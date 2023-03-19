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Воскресенье, 19 марта 2023, 23:04 мск

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Предшественник Фон дер Ляйен не видит «варианта» для вступления Украины в ЕС

Фото: РИА «Новый День»

Вступление Украины в Евросоюз невозможно даже в долгосрочной перспективе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Luxemburger Wort сказал бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Я считаю, что Украине по определенным причинам нужна перспектива вступления в ЕС. Но я очень расстроен опрометчивостью многих политиков, активно действующих на Западе, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я этого варианта не вижу», – отметил он.

По словам Юнкера, раньше окончания конфликта и осуществления Украиной всех необходимых реформ – говорить вообще не о чем.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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