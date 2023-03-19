российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 19 марта 2023, 23:04 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Польский дипломат рассказал, когда Варшава объявит войну Москве

Фото: pixabay.com

Польша при определённом условии обязательно вступит в войну против РФ на территории Украины .

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

По словам Росцишевского, его страна станет прямым участником конфликта с Россией, если Украина не сможет «отстоять независимость» на поле боя.

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт... Нам так важно победить, ведь украинский конфликт является сражением за базовые ценности и западную культуру всего Запада», – рассуждает польский дипломат.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,