Польша при определённом условии обязательно вступит в войну против РФ на территории Украины .

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

По словам Росцишевского, его страна станет прямым участником конфликта с Россией, если Украина не сможет «отстоять независимость» на поле боя.

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт... Нам так важно победить, ведь украинский конфликт является сражением за базовые ценности и западную культуру всего Запада», – рассуждает польский дипломат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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