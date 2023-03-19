Для Китая Запад уже проиграл – украинский политолог

Председатель КНР Си Цзиньпин едет в Москву с мыслью, что конец Запада уже предрешён.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«У Китая свои интересы, и посещение России связано с этими интересами, прежде всего, с темой глобального противостояния с США. В Китае считают, что Запад уже проиграл. Когда их спрашиваешь, почему, они говорят: «Да потому, что Запад стал частью войны в Украине». Теперь и внутриполитическая ситуация на Западе диктуется войной в Украине... Что будет, если Украина начнет проигрывать где-нибудь в Запорожье, в Днепропетровске?... Байдена не переизберут на выборах. И это касается и европейских многих правительств, британского. Китайцы уверены, что, втянувшись в войну, Запад уже стал заложником этой войны», – сказал эксперт.

«На Западе мыслят по-другому. А Китай – нет, потому что «мы стоим сбоку, наши руки не связаны, мы можем делать что угодно. События в Украине на нашу внутриполитическую ситуацию не влияют кардинальным образом, как на США». Во-вторых, что транслирует Запад, китайцы говорят, Запад транслирует войну: «Продолжаем войну до победы над Россией». Китай же транслирует мир. Для властей где-нибудь в Латинской Америке, в Африке, в Азии – одна сторона предлагает войну и потери, вторая сторона предлагает мир... какая сторона лучше? Кто начинает выигрывать в этой ситуации геополитической?», – заметил он.

«Китай использует войну в Украине, пытается выиграть геополитическое сражение с США и Западом в целом, понимая, что США и Европа уже ослабли, понимая, что Штаты втянуты в войну, и их поле для маневра ограничено этой войной, связаны по рукам и ногам уже тем, что сделано или сказано. А Китай сегодня предлагает другую, привлекательную модель для мира», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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