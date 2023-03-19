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Понедельник, 20 марта 2023, 00:26 мск

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Молдова решилась на введение санкций против РФ

Правительство Молдовы планирует ввести санкции против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел страны Николае Попеску.

«Речь идет преимущественно о запрете на въезд, замораживании банковских счетов или активов физических лиц, которые в той или иной степени причастны к агрессии против Украины», – сказал Попеску.

По его словам, решение о введении санкций уже принято, однако для его внедрения нужно время. Он добавил, что ограничения коснутся 25 человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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