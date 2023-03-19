Падение американского БПЛА приведёт к тяжким последствиям для Украины – киевский политолог

После крушения американского беспилотника в Чёрном море в США развернётся цепь политических событий, которые повлекут огромные проблемы для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

«Когда упал беспилотник, что бы вам американцы ни рассказывали, что «они постирали данные с приборов, что оно никакой ценности не имеет»… Оно имеет огромную политическую ценность, потому что в США сейчас выборы. Имеет реальную ценность или не имеет реальную ценность этот беспилотник – абсолютно фиолетово, понимаете? Важно другое – если этот беспилотник попадает в руки русских, Байден получает минус пять очков на выборах», – отметил эксперт.

«Потому что тут же выходят республиканцы и говорят: «То, что мы делаем сейчас, и как мы это делаем – это удар по Америке, потому что те технологии, которые потенциально могут попасть к русским или в Иран, или в Китай…». И так далее, и так далее. Есть там эти технологии, нет этих технологий – никто не будет разбираться. Политически республиканцы побеждают... А вы понимаете, что такое, когда побеждают республиканцы? Автоматом сокращается поддержка Украины. Вот, в чем суть этого драного беспилотника», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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