В Крыму пытались взорвать газопровод

В Симферополе пытались взорвать газопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в микрорайоне «Пневматика» на улице Балаклавской. По данным спецслужб, взрывчатку заложили под трубу диаметром 133 мм, обеспечивающую газом около 3 тысяч абонентов.

«Взрыв произошел около 21:30. Неизвестные перелезли через забор газового узла и заложили взрывчатку, – уточняет «Политнавигатор». – Эксперты предполагают, что ее мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте».

Газопровод пробить не удалось: от взрыва трубу только покорежило, давление в ней не снизилось, газоснабжение не прекратилось.

Пострадал только припаркованный поблизости автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Олег Яковенко

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