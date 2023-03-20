С улиц Симферополя массово исчезли кашпо с цветами

В Симферополе зафиксирован факт массовой кражи кашпо с цветами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине марте коммунальщики украсили центр крымской столицы ящиками с живыми весенними цветами. Однако через несколько дней была обнаружена пропажа: где исчезли сами кашпо, где-то ящики остались, но из них забрали цветы вместе с землей.

Мэрия обратилась в полицию, а глава Симферополя Михаил Афанасьев попросил горожан не воровать цветы и не портить облик крымской столицы.

Симферополь, Лиана Макоба

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