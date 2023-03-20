Керчанин пугал публику гранатой

В Керчи вынесли приговор мужчине, пугавших прохожих предметом, похожим на гранту.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Керченского городского суда, вечером на улице Марата 36-летний керчанин грубо ругался нецензурной бранью, громко кричал, размахивал руками, «на неоднократные замечания граждан не реагировал, вел себя нагло, дерзко, вызывающе, чем нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».
Мужчина свою вину полностью признал, пояснив что поругался с прохожими и хотел их припугнуть.
Суд признал его поведение мелким хулиганством и приговорил к 7 суткам административного ареста.
Керчь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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