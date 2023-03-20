Дотации Крыму из госбюджета снизились более чем в 3 раза

Дотационность Крыма за 9 лет в составе России снизилась более чем в 3 раза. Об этом сообщила вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2014 году бюджет республики на 58% зависел от федерального центра, то в 2022 – уже только на 17,8%.

При этом сумма собственных налогов и сборов выросла в 3,5 раза – с 26 млрд до 93,5 млрд рублей.

В текущем году власти РК планируют продолжить снижение зависимости от госказны – в первую очередь, за счет увеличения налоговых сборов и других поступлений.

В текущем году, напоминает ТАСС, доходная часть бюджета Крыма должны превысить 228 млрд рублей, расходная часть прогнозируется на уровне 236,5 млрд рублей. Дефицит, соответственно, составляет 4%.

Симферополь, Олег Яковенко

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