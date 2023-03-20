Турсферу Крыма будут развивать за счет продажи активов иностранцев

Турсфера Крыма получит часть денег от продажи активов иностранных инвесторов.

Проблемы в туристической сфере полуострова обсуждались в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с закрытием в феврале 2022 года аэропорта Симферополя значительно усложнилась логистика, в итоге в минувшем туристическом сезоне полуостров не досчитался 30% отдыхающих, в наступившем году эксперты тоже прогнозируют минусовую динамику.

Минэкономразвития РФ предлагает направлять средства, которые поступают в госказну от продажи российских активов иностранными инвесторами (10% от суммы сделки) направлять на поддержку туристической отрасли Севастополя и Республики Крым. А также выплатить по четыре МРОТа компаниям, занятым в турсфере полуострова, при условии, что они реально сохраняют рабочие коллективы. По данным министерства подобная поддержка обойдется в 2 – 2,5 млрд рублей, но эти средства у ведомства есть.

Президент Владимир Путин одобрил озвученные предложения, отметив, что поддержать туристическую сферу Крыма необходимо.

Симферополь, Лиана Макоба

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