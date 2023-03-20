Зеленский отказался принимать делегацию УПЦ во главе с Онуфрием

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода Украинской православной церкви.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
«У президента Украины на сегодня не запланирована встреча с представителями УПЦ», – заявил он.
Ранее члены Священного Синода Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины. Целью визита названо «донесение позиции руководства Украинской Православной Церкви до государства».
Отметим, что команда Зеленского объявила охоту на священников УПЦ, а из Киево-Печерской Лавры изгоняют православных монахов.
Симферополь, Валентин Карамазов
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