Зеленский отказался принимать делегацию УПЦ во главе с Онуфрием

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует встречаться с делегацией синода Украинской православной церкви.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«У президента Украины на сегодня не запланирована встреча с представителями УПЦ», – заявил он.

Ранее члены Священного Синода Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины. Целью визита названо «донесение позиции руководства Украинской Православной Церкви до государства».

Отметим, что команда Зеленского объявила охоту на священников УПЦ, а из Киево-Печерской Лавры изгоняют православных монахов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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