«Сразу после Крыма» – глава Совбеза Украины грозит «решить вопрос» Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии

Украина должна выйти на границы 1991 года, однако «для победы над Россией этого мало», пока не будут решены вопросы «территориальной целостности Молодовы и Грузии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Но я хочу сказать, что мы-то понимаем, что нам надо делать дальше и как мы должны дальше отрабатывать, что для нас победа. Я могу сказать, что если не будет решен вопрос Молдовы, если вопрос ПМР не будет закрыт раз и навсегда, то вопрос дестабилизации будет оставаться на наших границах, и тогда та территория будет постоянно находиться как точка напряжения. Тогда ни о каком развитии не будет идти речи. То же самое касается и Грузии», – рассуждал Данилов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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