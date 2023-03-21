Более 90 процентов воды на орошение сельхозугодий в Крыму возьмут из Северо-Крымского канала

Воду крымским аграриями по Северо-Крымскому каналу начнут подавать через несколько недель. Об этом сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году площадь орошаемых земель в Крыму по госсистемам составит 44 тысячи гектаров. Из них за счет Северо-Крымского канала – 38 тысяч га.

«С середины апреля вода начнет поступать на поля и сады аграриев согласно заявкам и утвержденному плану водопользования, – сообщил Гоцанюк. – В текущем году на цели орошения в Крыму запланирован объем водоподачи 264 млн кубометров. Из них по системе Северо-Крымского канала – около 245 млн кубов».

Симферополь, Лиана Макоба

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