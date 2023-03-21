Крымчанам добавили выходных в апреле и июне

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о дополнительных выходных в связи с основными религиозными праздниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году нерабочими праздничными днями объявлены 17 апреля – в связи с празднованием православной Пасхи, 21 апреля – в связи с мусульманским праздником прекращения поста Ораза-байрам.

5 июня крымчане будут отдыхать в связи с празднованием дня Святой Троицы, а 30 июня – отмечать Курбан-байрам.

«В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир – важнейшая основа нашего общества», – заявил Аксенов.



Симферополь, Лиана Макоба

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