В Крыму приверженцы криминальной субкультуры похитили человека

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту похищения человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в разработке правоохранительных органов долгое время находились молодые люди, являющиеся приверженцами криминальной субкультуры АУЕ (признана экстремистской и запрещена в России по решению Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года – прим. РИА «Новый День»), – их проверяли на причастность к совершению различных преступлений.

Выяснилось, что в марте 2021 года 29-летний житель Бахчисарайского района с несколькими приятелями похитили в селе Фронтовом Нахимовского района Севастополя 23-летнего молодого человека, чтобы вымогать у него деньги.

Поняв, что ценных вещей и денег у потерпевшего нет, они избили его бейсбольными битами и деревянными палками, затем погрузили в багажник автомобиля «Лада Приора» и возили по территории района, однако потерпевшему удалось самостоятельно сбежать.

В минувшем году эта же группа заставила 16-летнего юношу отдать им 11 тысяч рублей.

Накануне сотрудники УФСБ и МВД задержали 29-летнего преступника и его 21-летнего подельника. В ходе обысков, проведенных на территории Бахчисарайского района, были обнаружены и изъяты патроны, оружие, телефоны с тематикой запрещенной субкультуры, представляющие интерес для следственных органов.

Задержанным предъявлены обвинения в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; вымогательстве группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «г» ч.2. ст.126, п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ).

По ходатайству следователя старший обвиняемый судом заключен под стражу.

Сейчас фигуранты уголовного дела и их круг проверяются правоохранительными органами на причастность к ряду преступлений, среди которых организация деятельности экстремистской организации, организация либо содержание притона для потребления наркотических средств, причинение побоев.

Симферополь, Олег Яковенко

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