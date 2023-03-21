В Севастополе бомбоубежище в подвале многоквартирного жилого дома, затопило нечистотами

В Севастополе бомбоубежище, расположенное в подвале многоквартирного жилого дома, затопило нечистотами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на зловоние из подвала пожаловались обитатели дома №7 на улице 1-й Бастионной. Они заявляют, что расположенное там бомбоубежище регулярно топит канализационными стоками, но управляющая компания Нахимовского района протечек в упор не видит.

Коммунальщики обследовали помещение на прошлой неделе: «Утечек канализации не выявлено, колодцы не забиты, имеются остаточные признаки подтекания из квартиры № 8», – цитирует ForPost резюме УК.

Через пару дней жильцы, устав от ужасного запаха, попытались придать ситуацию огласке в соцсетях. 19 марта представители УК пришли снова, но вынесли тот же вердикт.

Жильцы недоумевают: откуда запах, если нет проблем. Они утверждают: старые трубы забиваются так, что канализация буквально хлещет через край унитаза.

«Канализация старая, трубы забитые, менять они ничего не хотят. Приходят, хамят, грозятся, что больше не приедут на вызов. Пытались подсунуть акт, в котором указано, что всë хорошо. Мы не подписали», – рассказал один из жильцов. И напомнил: это не просто подвал, а бомбоубежище. И оно совершенно не готово к использованию по назначению.

Севастополь, Олег Яковенко

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