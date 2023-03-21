Мировое большинство не с нами – украинский политолог

Большинство стран мира не собираются поддерживать Украину и заняли нейтральную позицию между США и ЕС, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой. Все они, в первую очередь, заняты выискиванием для себя выгоды из данного глобального противостояния.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, отвечая на вопрос, почему в мире не растёт число союзников Киева в конфликте «Незалежной» с РФ.

«Пока что речь идет о состязании между двумя другими полюсами – США и Китаем. Именно они будут определять сегодня картину многополярности. Хотя, ситуация очень интересная. Если посмотреть внимательно и честно на то, что происходит сегодня в мире, то мы видим, что большинство стран мира пытаются остаться на нейтральной позиции, пытаются не ввязываться в войну, не ввязываться в конфликт», – отметил эксперт.

«В мире сформировались два центра влияния, два с половиной, с учетом России, или два с двумя половинками, если еще принимать во внимание страны Европейского союза. Но, в то же время, сформировалось молчаливое большинство, которое наблюдает за этой ситуацией, и которое ищет свою национальную выгоду в нынешней ситуации, пытаясь с одной стороны добиться каких-то политических, технологических, финансовых уступок со стороны Запада, США и союзников, а с другой стороны – пытаясь получить доступ к подешевевшим российским энергоносителям. Вот такую игру играют сегодня и Индия, и ЮАР, Бразилия, Турция, многие-многие страны», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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