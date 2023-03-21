В Севастополе шестиклассница отбила подругу у насильника

В Севастополе вынесли приговор приезжему, напавшему на двух шестиклассниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, днем 29 мая 2022 года нетрезвый мужчина, приехавший на полуостров на заработки, в парке села Терновка заметил двух 11-летних девочек, сидящих на скамейке. Мужчина начал приставать к одной из них: хватал за руки и высказывал предложения непристойного содержания. Девочки попытались уйти, но незнакомец напал на одну из них, схватил, однако неожиданно получил отпор от ее подруги. Шестиклассница набросилась на развратника, оттащила его от подруги, и школьницы убежали.

Уже на безопасном расстоянии девочка позвонила в службу спасения, а затем привела подругу в чувства. Прибывшим на вызов полицейским отважная школьница перечислила приметы злодея и вместе с ними отправилась на его поиски.

Мужчину быстро задержали. Суд признал его виновным в действиях сексуального характера с применением насилия, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Севастополь, Олег Яковенко

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