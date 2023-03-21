Китайская пресса упрекнула Запад в «подливании масла в огонь»

Большинство стран мира, кроме США и их союзников, выступают за переговоры и мир на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявило китайское агентство Xinhua со ссылкой на переговоры лидеров Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь. История показывает, что конфликты должны решаться путем диалога и переговоров», – сообщает агентство.

Также, по информации Xinhua, Си заверил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль «в продвижении политического урегулирования украинского вопроса».

Агентство подчёркивает, что Владимир Путин поддержал тезисы своего китайского коллеги.

«РФ внимательно изучила мирный план КНР по Украине и открыта к переговорам», – сказал он, а также поблагодарил Китай «за честность и справедливость в решении важнейших международных вопросов».

Симферополь, Валентин Карамазов

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