Подвыпивший Порошенко поймал в Киеве китайского посла и попытался его дискредитировать

Экс-президент Украины Пётр Порошенко вечером в Киеве нагрянул к вежливому и ничего не подозревающему китайскому послу и принудил его к «международному» общению. Как известно, в это время в Москве шли интенсивные переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об итогах своего вероломного «дипломатического раута» Порошенко сообщил у себя в телеграм-канале.

По словам экс-президента, посол якобы «проинформировал» его «о первых результатах визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву».

«Встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине Фанем Сяньжуном. В ходе беседы посол представил политическую позицию Китая в отношении Украины и разъяснил видение Пекином так называемых мирных инициатив, обнародованных 24 февраля. Посол КНР проинформировал также о первых результатах визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

В связи с этим я отметил важность проведения в ближайшее время диалога на самом высоком уровне между Киевом и Пекином. И призвал Китай воспользоваться окном возможностей и способствовать созданию условий для прекращения российской агрессии в нарушение Устава ООН, вывода российских оккупационных войск и полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», – написал Порошенко.

Как и следовало ожидать, экс-президенту Украины никто не поверил, так как кадровый дипломат не стал бы о чём-то докладывать, а тем более обещать, фактически случайному и по виду не совсем трезвому лицу с улицы без санкции своего руководства. Скорее всего, вежливый китаец отделывался от назойливого гостя общими фразами.

«Порошенко поймал китайского дипломата, чтобы совершить свой традиционный ритуал «жму руку», нас особо умилила фраза – «посол КНР проинформировал также о первых результатах визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву». Как-то не особо верится, что посол КНР в Киеве знал все детали переговоров в Москве, а если бы и знал, то точно бы не рассказывал о них какому-то Петру Алексеевичу. Добрый китайский дипломат, скорее, просто отделался какими-то дежурными фразами, чтобы вырвать свою руку из цепкого захвата человека, у которого, судя по всему, началось весеннее политическое обострение», – пишет один из украинских телеграм-каналов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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