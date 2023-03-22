Власти Севастополя прокомментировали утреннее происшествие с дронами

Губернатор Севастополя прокомментировал сегодняшнее происшествие с дронами.

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели, – рассказал Михаил Развожаев. – Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали.

Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове.

Доверяйте только официальной информации».

Как уже соообщал «Новый День», в связи с работой системы противовоздушной обороны в Севастопольской бухте остановили движение катеров и паромов.

Севастополь, Олег Яковенко

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