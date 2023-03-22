В Крыму возбудили дело по факту гибели на пожаре двух детей

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и двух детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 21 марта во второй половине дня в квартире на пятом этаже дома №129 по улице Киевской начался пожар. По предварительным данным, очаг возгорания находился в дальней комнате квартиры.

В результате пожара погибла 36-летняя женщина и ее дочери 3 и 6 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК РФ).

Установлено, что женщина ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов в связи с неисполнением родительских обязанностей, поэтому в ходе следствия будет дана оценка действиям сотрудников системы профилактики.

Симферополь, Олег Яковенко

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