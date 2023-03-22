За атакой дронов на Севастополь следил беспилотник США

Стали известны подробности утренней атаки дронов на Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня три украинских морских беспилотника попытались нанести удар по бухтам в городской черте.

«Один надводный аппарат был остановлен в 4:46 на севере постом визуального наблюдения на корабле, – пишет военно-аналитический telegram-канал «Рыбарь». – Еще два были уничтожены около 5 утра, даже не дойдя до Севастопольского рейда, стрелковыми отрядами. На данный момент все беспилотники поражены».

Отметим, что накануне атаки в акватории Черного моря засекли очередной разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk: аппарат вылетел из Италии и на протяжении нескольких часов кружил у южной оконечности Крымского полуострова. По данным радаров, как только в Севастополе начали раздаваться взрывы, аппарат покинул нейтральное воздушное пространство и лег на обратный курс.

Севастополь, Олег Яковенко

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