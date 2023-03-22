Крымчан пугают нападением на Крымский мост

Украина пытается напугать крымчан атакой на Крымский мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сразу несколько радиостанций, работающих на полуострове, сообщили, что готовится нападение и в связи с этим организуется эвакуация.

«После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь, укронацисты начали информационную атаку, – комментирует ситуацию губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Классическая тактика: не получилось «перемога» в реальности, ну хоть людей запугаем.

Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь.

В случае реальной опасности сообщения будут идти по ВСЕМ каналам одновременно. И главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые.

В городе все спокойно».

Власти Крыма ограничились лаконичным комментарием: «В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны», – заявил помощник главы РК Олег Крючков.

Симферополь, Олег Яковенко

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