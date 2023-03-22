Крымский радиолюбитель передавал ВСУ информацию о передвижении российских самолетов

Апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении симферопольца, признанного виновным в государственной измене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», радиолюбитель следил за передвижением военных самолетов. Данные, полученные в результате наблюдений, он передавал представителям украинской разведки через один из мессенджеров. Подобным образом он заработал 1300 долларов США.

В 2021 году его «бизнес» закрыли сотрудники ФСБ.

В декабре минувшего года Верховный суд РК признал его виновным в государственной измене и назначал наказание – 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор. Однако апелляционная инстанция оставила первоначальный вердикт без изменения.

Симферополь, Олег Яковенко

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