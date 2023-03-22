Дорога от Краснодара до Крыма сократится на треть

Расстояние от Краснодара до Крыма сократится на треть. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста ведет автомобилистов через ряд населенных пунктов. В основном, это двухполосная дорога с ограничением скорости до 60 км/час. Летом водители тратят на этот участок до 5 часов.

Новый подход к Крымскому мосту короче почти на треть. Дорога будет четырехполосной, с разрешенной скоростью 90 км/час. В результате добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа.

«Новая дорога готова на 50%, – сообщил Хуснуллин. – Все работы закончим в 2024 году».

Симферополь, Олег Яковенко

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