«Достоевский – это судьба» – Австрия заговорила о невозможности оторваться от России

Россия останется навсегда соседом Европы, и с этим фактом ничего не поделаешь. Можно понизить уровень отношений с РФ, однако порвать все связи всё равно не получится – «это бред».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Reuters.

«Думать, что России больше не будет и мы сможем отделиться от неё во всех сферах, – это бред», – отметил он.

«Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Россия останется нашим крупнейшим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире», – подчеркнул Шалленберг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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