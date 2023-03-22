В Крыму фиксируют снижение цен на аренду туристического жилья

На морских курортах России существенно подорожала аренда жилья. Снижение отмечается только в Калининградской области и в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сервисы бронирования зафиксировали рост цен на посуточную аренду за прошедший год на 10% – 15%.

Лидером стала абхазская Гагра, где стоимость выросла более чем на треть. На втором месте – Адлер и Геленджик (+18%), на третьем – Сочи (+16%).

Только в двух городах, входящих в ТОП-10 по востребованности у туристов, цена стала ниже. Это Зеленоградск и Ялта. Но если в первом снижение составило 3%, то в Ялте – 12%.

В целом по Крыму – аналогичная тенденция: отели стали дешевле на 13%, апартаменты – на 18%.

Отмечается, что падает спрос на Анапу, но стоимость аренды там пока растет (+7% за год).

Ялта, Лиана Макоба

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