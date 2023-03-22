В Крыму начали продавать окурки

Крымчанин решил заработать на зависимости от табака и выставил на продажу окурки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление появилось на одной из популярных торговых интернет-площадок.

Лот – трехлитровая банка из-под абрикосового нектара, на четыре пятых наполненная пеплом и остатками от разных сигарет.

Продавец позиционируют ее как некий арт-посыл:

«Новая абстрактная инсталляция от молодого дизайнера Димы. Работа затрагивает тему курения молодежи и последствия этого», – описывает он свой «товар» и просит за него 40 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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