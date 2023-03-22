российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 марта 2023, 17:20 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму начали продавать окурки

Крымчанин решил заработать на зависимости от табака и выставил на продажу окурки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление появилось на одной из популярных торговых интернет-площадок.

Лот – трехлитровая банка из-под абрикосового нектара, на четыре пятых наполненная пеплом и остатками от разных сигарет.

Продавец позиционируют ее как некий арт-посыл:

«Новая абстрактная инсталляция от молодого дизайнера Димы. Работа затрагивает тему курения молодежи и последствия этого», – описывает он свой «товар» и просит за него 40 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия,