Украинских администраторов Tg-каналов ждёт тюрьма за отслеживание российских ракет и дронов

Администраторам телеграм-каналов на Украине, которые публикуют данные о перемещении российских ракет и БПЛА, грозит уголовная ответственность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, такая суровая мера связана с тем, что «Россия учитывает любую публикуемую информацию при планировании последующих ракетных атак».

«Хотелось бы отметить, что в ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые телеграмм-каналы в режиме реального времени публикуют информацию о движении БПЛА и ракет, есть скриншоты из системы «Вираж планшет», как они их получают это еще отдельный разговор. На этих скриншотах указывается время и место нахождения российских дронов или их исчезновение с радаров», – сказал Игнат и добавил, что в отношении некоторых администраторов каналов уже «принимаются определенные меры, материалы переданы в правоохранительные органы».

Симферополь, Валентин Карамазов

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