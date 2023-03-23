Власти Крыма и Джанкоя разошлись в оценке ущерба от атаки БПЛА на Джанкой

В Джанкое оценили ущерб от атака беспилотников: данные главы Крыма и местных властей несколько расходятся.

Как уже сообщал «Новый День», 20 марта над городом сработала система ПВО, обломки беспилотников упали на две улицы.

«Были повреждены два частных и два многоквартирных дома, магазин и склад кормов для животных, частично здания техникума. Осколками также посечен легковой автомобиль, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Органы власти и ответственные службы контролируют ситуацию».

Местные чиновники сообщают другие данные:

«В настоящее время к нам обратилось 24 хозяина домовладений. Все были обследованы. Самые глобальные из них: улица Южная, 7, 9 и ул. Перекопская, 46 – магазин, который имеет пять владельцев», – цитируют «Вести. Крым» вице-мэра Джанкоя Дмитрия Фурсу.

По словам чиновника, все повреждения зафиксированы, составлены акты. Готовится сметная документация, определяющая суммы компенсаций хозяевам пострадавших зданий.

Конкретные суммы пока не называются.

Джанкой, Олег Яковенко

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