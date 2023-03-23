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Четверг, 23 марта 2023, 08:26 мск

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Выдающаяся лошадь: в Киеве предлагают снести памятник Щорсу частично

В Киеве никак не могут решить, сносить памятник красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу или нет. Один из последних рассматриваемых вариантов – демонтировать монумент частично.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судьбу памятника обсуждают уже более 5 лет. Минувшей осенью экспертный совет Министерства культуры Украины одобрил идею не уничтожать монумент, а перенести его на новое место. Выбрать это место должна администрация Киева. На этом вопрос застопорился.

Тем временем появилось предложение убрать только Щорса, а коня, на котором он сидит, оставить.

«Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь, – заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. – Лошадь же хорошая».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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