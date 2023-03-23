Эксперты объяснили динамику роста доходов Севастополя – поводов для эйфории нет

Крым и Севастополь демонстрируют впечатляющую динамику роста собственных доходов и инвестиций в основной капитал. Итоги 9-летнего развития подвели в рамках празднования очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным министра финансов РФ Антона Силуанова, собственные доходы регионов с 2014 по 2022 год в среднем по стране выросли в 2,1 раза, в Республике Крым – в 3,6 раза, в Севастополе – ровно в 3 (по данным городских властей – в 3,3 раза).

Инвестиции в основной капитал с 2014 по 2022 год в целом по регионам Российской Федерации увеличились в 1,6 раза, в Крыму – в 5 раз, в Севастополе – в 11 раз.

В самом Севастополе считают, что в эйфорию впадать не стоит: собственные доходы действительно растут примерно на 20% в год, но основным фактором является не развитие производства, а существенный рост – в 2 раза – населения. Основным источником налоговых поступлений остается НДФЛ, на собираемость которого напрямую влияет численность населения, цитирует ForPost главу бюджетной комиссии заксобрания Вячеслава Аксенова.

Депутат отмечает, что нельзя забывать и об инфляции, которая тоже провоцирует рост собственных доходов.

Что же касается инвестиций, добавляют эксперты, то они в подавляющем большинстве не частные, а государственные: из федерального бюджета в Севастополь направляются баснословные суммы, в то время как частные инвесторы вкладываться в экономику Севастополя не торопятся.

Севастополь, Олег Яковенко

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