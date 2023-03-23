Крымстат зафиксировал в ряде отраслей экономики Крыма московские зарплаты

Самые высокие зарплаты в Республике Крым зафиксированы в строительной сфере. К таком выводу пришли аналитики РИА Рейтинг, которые по заказу РИА Новости изучили данные официальной статистики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно этому исследованию средняя зарплата в данной отрасли составляет 56 тысяч рублей в месяц. Аналогичные деньги получают сотрудники сферы «Сухопутный транспорт» в Севастополе. Именно этот сектор городской экономики аналитики назвали самой высокооплачиваемой.

Данные РИА Рейтинг существенно расходятся с опубликованной статистикой Крымстата.

Это ведомство сообщает, что в декабре 2022 года средняя номинальная зарплата в сфере строительства РК составила 75 тысяч 800 рублей. И это не самый высокий показатель в республике. Наибольшие суммы ежемесячного вознаграждения отмечены в сфере «Финансовая и страховая деятельность»: в течение 2022 года уровень зарплаты вырос почти в 3 раза и достиг 172 тысяч рублей.

На втором месте «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Здесь зарплаты в течение года выросли в 2,5 – с 39 до 100 тысяч рублей.

Меньше всего получают крымчане, занятые производством одежды – всего 20 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата в РК по итогам 2022 года составила 54 тысячи 370 рублей.

Севастополь с 2014 года отличался от РК более высокими зарплатами, но в 2022 году ситуация, похоже, изменилась.

По данным Крымстата, средний номинальный показатель по всем типам организаций в декабре 2022-г составил 42 тысячи 303 рубля.

Самый низкий уровень зафиксирован в сфере «Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели» – менее 13 тысяч.

Самый высокий – у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий – 97 тысяч рублей.

Такая сфера как «сухопутный транспорт» в бюллетене Крмыстата не указана, так что сравнить с данными РИА Рейтинг не удалось.

Симферополь, Лиана Макоба

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