В новых регионах РФ создадут СЭЗ

В новых регионах России создадут свободную экономическую зону. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим особой экономической зоны призван помочь перезапустить экономику присоединенных территорий.

«Ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля, химическая промышленность, – отметил Мишустин. – А аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях».

Одна из главных задач – восстановить основные производственные мощности и провести глубокую модернизацию.

По словам Мишустина, решать эти вопросы будут за счет базовых механизмов государственной помощи промышленности, которые дополнят специальными мерами налогового стимулирования.

Напомним, режим свободной экономической зоны предусматривает льготный режим предпринимательской деятельности в части налогообложения, кредитования, субсидирования и так далее.

Проект закона о создании свободной экономической зоны в новых регионах правительство РФ рассмотрит 24 марта.

Москва, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»