Медики предупреждают: на смену ковиду может прийти туберкулез

В Крыму остается высоким уровень заболеваемости туберкулезом. И в ближайшие годы ситуация может ухудшиться. Об этом сообщила внештатный фтизиатр минздрава РК Людмила Мамотенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние годы показатели заболеваемости снизились на 50%, смертности – на 52%. Однако, по словам Мамотенко, количество больных активной формой туберкулеза в республике остается выше среднероссийского уровня: ежегодно выявляется около 600 новых случаев. Одна из причин – серьезные миграционные процессы.

И в ближайшие 2 – 3 года ситуация может ухудшится – это станет своеобразным последствием пандемии коронавируса. Во-первых, из-за эпидемии резко снизилось число проходящих профилактические осмотры. Во-вторых, у перенесших коронавирус в тяжелой форме в тканях легких формируются участки фиброза, которые становятся очагами повышенного риска активного размножения туберкулезной палочки Коха и заболевания туберкулезом.

«Люди, перенесшие ковид, должны относится к своему здоровью внимательнее», – резюмировала Мамотенко. Как минимум, нужно регулярно проходит флюорографическое обследование.

Симферополь, Лиана Макоба

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