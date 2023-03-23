Киев окончательно снял с повестки дня «угрозу наступления» РФ со стороны Белоруссии

Уровень угрозы наступления со стороны Белорусси крайне низкий, накопление российских войск там не идёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

«Там, в Беларуси, сейчас на ротационной основе продолжается подготовка российского личного состава. На сегодняшний день это 4200 военнослужащих. Это не та группировка, которая может использоваться для наступательных действий на севере. Этот личный состав после подготовки из Беларуси перебрасывают на восток и юго-восток Украины», – утверждает он.

Вместе с тем, по его словам, сохраняется опаность нанесения ракетных ударов с белорусской территории.

«Мы не видим накопления войск в Беларуси, а тем более – создания ударной группировки. Поэтому мы оцениваем сухопутную угрозу из Беларуси как низкую. Возможно нанесение воздушных ударов, ракетных ударов, потому что там остается дивизион «Искандеров», – заключил Скибицкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

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