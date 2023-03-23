На юге России задержали группу мошенников, обманывавших пенсионеров

В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае задержали группу мошенников, выманивавших деньги у пожилых людей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, они звонили пожилым людям на домашние стационарные телефоны и сообщали, что родственники пенсионеров, якобы, попали в беду, но за определенную сумму им можно помочь.

Курьеров, которые должны были забирать деньги у жертв и передать мошенникам, нанимали дистанционно – через Интернет.

Задержанные курьеры признались, что работу им предлагали в одном из мессенджеров. Кураторы предоставляли адреса, по которым нужно было приезжать и забирать деньги. Средства они переводили на указанные банковские счета, а себе оставляли 10% от полученной суммы. Большинство курьеров до того, как были пойманы полицией, успели посетить несколько адресов.

В течение недели четверых мошенников задержали в Краснодарском крае, троих в Севастополе, еще один участник, причастный к 10 эпизодам мошенничества, был задержан в Сакском районе Крыма.

«В настоящее время полицейские установили причастность данных лиц к совершению не менее 20 преступлений на территории различных городов и поселков Республики Крым. Общая сумма денежных средств, переданная им пенсионерами, составила около 7 миллионов рублей», – сообщили в МВД.

В зависимости от тяжести преступления им грозит до 10 лет тюрьмы.

Симферополь, Лиана Макоба

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