В США очень опасаются, что многие страны, которые начинают уставать от войны, могут поддержать мирные инициативы Китая по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Bloomberg.

Как рассказал агентству представитель администрации Байдена, в Белом доме обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского предложения. Независимо от отговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире.

Bloomberg отмечает, что, если США отвергнут соглашение, Китай, скорее всего, усилит сообщения о том, что в Вашингтоне выступают против прекращения огня и окончания войны. Кроме того, КНР начнёт смелее оказывать технологическую и военную помощь РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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