российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 марта 2023, 15:58 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Белый дом загнан в угол китайским мирным планом по Украине – Bloomberg

Фото: Белый дом

В США очень опасаются, что многие страны, которые начинают уставать от войны, могут поддержать мирные инициативы Китая по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Bloomberg.

Как рассказал агентству представитель администрации Байдена, в Белом доме обеспокоены тем, что их загонят в угол из-за китайского предложения. Независимо от отговорок США, прямое игнорирование этого вопроса может позволить Китаю доказать другим странам, которые устали от войны и экономического ущерба, который она наносит, что Вашингтон не заинтересован в мире.

Bloomberg отмечает, что, если США отвергнут соглашение, Китай, скорее всего, усилит сообщения о том, что в Вашингтоне выступают против прекращения огня и окончания войны. Кроме того, КНР начнёт смелее оказывать технологическую и военную помощь РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,