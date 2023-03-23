Ученые случайно разработали суперсредство от вирусов и бактерий

В Южном федеральном университете (ЮФУ) разработали принципиально новую разновидность антисептика, разрушающую клеточную мембрану инфекционных микроорганизмов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые по просьбе историков искали способ очищать останки древних людей от ДНК предыдущих исследователей.

«Мы искали способ избавиться от привнесенной ДНК и получать аутентичный профиль останков, что очень важно при идентификации личности, криминалистических, судебно-медицинских, а также палеогенетических исследованиях», – цитируют «Известия» аспирантку ЮФУ Ольгу Арамову.

В ходе ряда экспериментов получили смесь перекиси водорода с частицами меди и железа. Оказалось, что эта жидкость может не только убирать привнесенную ДНК, но и использоваться как многоцелевой антисептик.

В зависимости от концентрации жидкостью можно с успехом обрабатывать генетический материал, раны, любые поверхности ь или обеззаразить рану. При этом у нового антисептика пока не обнаружено побочных эффектов.

«Испытания, проведенные в Роспотребнадзоре, показали, что он хорошо борется с корона– и энтеровирусами, в том числе с SARS-CoV-2, – говорит Арамова. – Генетический материал, который заражает человека, находится в ДНК или РНК клетки. Классические антисептики могут уничтожать только отдельные свободные молекулы, несущие заразу, но не могут проникнуть внутрь клетки к их источнику. Наш раствор разрушает мембрану клетки и находящиеся в ней ДНК или РНК. Этим и объясняется его эффективность».

Сейчас ученые исследуют, можно ли созданный препарат использовать для профилактики и лечения ВИЧ.

Симферополь, Лиана Макоба

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