Оставшиеся в Бахмуте жители прячутся от ВСУ, чтобы избежать эвакуации

Многие жители Бахмута (Артёмовск) специально прячутся, чтобы не эвакуироваться из города и дождаться русских войск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом вынужден был признаться назначенный Киевом «глава Донецкой ОВА» Павел Кириленко.

По его словам, на данный момент в Бахмуте сталось 3 тысячи человек, из которых которых 32 ребенка.

«Это те люди, я со всей ответственностью могу сказать, которые не хотят выезжать из города от слова совсем. Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются выезжать, они даже скрываются, чтобы не уезжать», – сказал Кириленко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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