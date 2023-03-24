Крымчанка пыталась выкупить родственника у ФСБ

В Алуште завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Бахчисарайского района, пытавшейся дать взятку сотруднику ФСБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, женщина приехала в территориальное подразделение УФСБ в Алуште, чтобы передать взятку в 1 миллион рублей. Таким образом она пыталась «отбить» своего племянника, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудники ФСБ передали информацию о попытке дать взятку следователям СК России.

Крымчанка признала вину в полном объеме. Материалы уголовного дела передаются в суд.

Алушта, Олег Яковенко

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